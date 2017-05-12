النادي الأهلي ينهي مغامرة الفيصلي ويصعد لنهائي كأس خادم الحرمين

المصدر: الرياض - إرم نيوز

حجز النادي الأهلي مقعده في المباراة النهائية لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بتغلبه على الفيصلي 3/0، اليوم الجمعة، في الدور قبل النهائي من المسابقة.

سجل أهداف الأهلي كل من إيوانيس فيتفازيديس وإسلام سراج وعبدالفتاح عسيري في الدقائق 55 و75 و81 على الترتيب.

ويلتقي الأهلي في المباراة النهائية مع الفائز من مباراة الدور قبل النهائي الثانية، التي تجمع بين الهلال والتعاون غدًا السبت.

وصعد الأهلي لهذا الدور بعد أن تغلب في دور الـ 32 على الشعلة 2/1 ثم على القادسية 3/4 في دور الـ 16، قبل أن يفوز على وج 6/0 في دور الـ 8.

في حين صعد الفيصلي لهذا الدور بعد أن تغلب على الجيل 3/2 في دور الـ 32 ثم على الخليج 2/1 في دور الـ 16، ثم تغلب على العدالة بذات النتيجة في دور الـ 8.