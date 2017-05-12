السعودية.. فيلانويفا يقترب من تجديد عقده مع نادي الاتحاد

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

وافق التشيلي كارلوس فيلانويفا محترف نادي الاتحاد السعودي على التجديد الرسمي لمدة موسم آخر مع الفريق بعد الاتفاق على كافة بنود العقد الجديد واستلام رواتبه المتأخرة.

وقالت وسائل إعلام سعودية اليوم الجمعة إن إدارة النادي قررت زيادة ٦٠٠ ألف دولار عن عقد اللاعب السابق ليصل إلى ١.٨مليون دولار في الموسم.

وتسعى إدارة الاتحاد لإغلاق الباب على الأندية السعودية والخليجية والتشيلية التي كانت تنوي الاستفادة من خدمات فيلانويفا خلال الموسم المقبل.

وتأمل إدارة الاتحاد في التوصل لاتفاق للتعاقد مع محمود عبدالمنعم (كهربا) الذي انتهت فترة إعارته للفريق قادمًا من الزمالك المصري.

في سياق متصل قالت تقارير صحفية سعودية إن أحد المرشحين للتنافس على رئاسة النادي سيفاجئ الجماهير بصفقة قوية خلال الميركاتو الصيفي القادم.

ووفقًا للتقارير فإن المرشح سيعمل على إعادة اللاعب أحمد الفريدي لاعب النصر الحالي من جديد للاتحاد.

ويعيش الفريدي في الوقت الحالي أزمة مع ناديه النصر أبعدته عن الحضور لتدريبات الفريق وبات مرشحا بقوة لمغادرة الفريق.

وكان الفريدي انتقل من الهلال للاتحاد في صفقة شغلت الرأي العام الرياضي مقابل 7 ملايين ريال.