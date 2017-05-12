استبعاد فهد المولد من معسكر منتخب السعودية

المصدر: الرياض - إرم نيوز

قرر الجهاز الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني الهولندي فان مارفيك، استبعاد اللاعب فهد المولد من معسكر الرياض المقام حاليا ضمن استعدادات الفريق لمواجهة أستراليا في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018.

وأجرى المولد أشعة أثبتت تعرضه لشرخ في أعلى الساق اليسرى، وقد ذكر المنتخب السعودي عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم الجمعة أن الفريق لن يتمكن من الاستفادة من خدمات اللاعب لعدم تعافيه بشكل تام.

تم واستدعاء اللاعب صالح العمري بديلا للمولد.

#المنتخب_السعودي يستدعي اللاعب صالح العمري للمشاركة في معسكر الرياض pic.twitter.com/oJcW6CetfV — المنتخب السعودي (@SaudiNT) May 12, 2017

ويلتقي المنتخب السعودي نظيره الأسترالي في الثامن من حزيران/يونيو المقبل في الجولة الثامنة من مباريات المجموعة الثانية بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2018 بروسيا.