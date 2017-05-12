نادي الهلال السعودي يدرس مقاضاة أحد الإعلاميين .. تعرف على السبب (صور)

المصدر: إرم نيوز

قال الإعلامي السعودي فياض الشمري، إن إدارة نادي الهلال السعودي تدرس مقاضاة الإعلامي السعودي عبدالرحمن الفلاج لوصفه جماهير النادي بـ”جمهور الباطل”.

وغرد فياض “إدارة الهلال تدرس تحريك شكوى ضد أحد الإعلاميين الذي وصف جماهير النادي بـ”جماهير الباطل”.

وقال الناقد الرياضي إبراهيم الجار الله عن الفلاج “يصف الهلال”بالوجه القبيح” ويشارك في هاشتاغ بعنوان”جمهور الباطل” هنا يأتي دور إدارة الهلال لملاحقته قانونيًا والأخذ على يده وردعه”.

وكان الفلاج فد غرد عقب ديربي الرياض “مشهد مؤلم لكل ما حدث هذه الليلة منذ أن احتل #جمهور_الباطل مدرج النصر حتى صافرة النهاية”.

“لم أكن أتوقع هذا المشهد”

“ولم أتوقع أن يكون بهذه القسوة”.

كان الأمن السعودي قد أخرج عدد من جماهير النصر من المدرجات بعدما زادت أعداد حماهير الهلال، في الوقت الذي حضر فيه المباراة عدد قليل من جمهور النصر”.

واحتفل الهلال بلقب دوري جميل، حيث حقق اللقب قبل انتهاء الموسم بجولتين، كما حقق الفوز على غريمه بخمسة أهداف لهدف.

وخرج الإعلامي السعودي فهد الروقي مؤخرًا من السجن بعد قضية رفعها ضده فيصل بن تركي رئيس نادي النصر”.