الباطن يقترب من حسم البقاء في دوري المحترفين السعودي

المصدر: الرياض - إرم نيوز

اقترب الباطن من حسم البقاء في دوري المحترفين السعودي لكرة القدم بفوزه 1/0 على مضيفه نجران في ذهاب ملحق الصعود والهبوط في أبها اليوم الخميس.

ونجا الباطن من مرافقة الخليج والوحدة إلى الدرجة الأدنى باحتلاله المركز 12 متفوقًا على الخليج بـ 6 نقاط والوحدة بـ 9 نقاط في ختام المسابقة.

واحتل نجران المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية خلف الفيحاء ونادي أُحد، اللذين صعدا الى دوري المحترفين، ليخوض مواجهة فاصلة أمام الباطن.

وسجل البرازيلي تراباي أديسون هدف الباطن بعد ربع ساعة من البداية بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وستُقام مباراة العودة، التي يحتاج خلالها الباطن للفوز أو التعادل بأي نتيجة للبقاء بدوري المحترفين، يوم الثلاثاء المقبل في مدينة حفر الباطن.

وتُوِّج الهلال باللقب للمرة الأولى منذ 2011 والرابعة عشرة في تاريخه الشهر الماضي قبل جولتين على النهاية.