السعودية.. ماذا قال ياسر المسحل بعد اختياره عضوًا بلجنة الانضباط في الفيفا؟

المصدر: الرياض - إرم نيوز

قال ياسر المسحل نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس إن اختياره لعضوية لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي للعبة مسؤولية وشرف كبير لتمثيل بلاده.

وأضاف المسحل عبر حساب الاتحاد السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” اليوم: “بدون شك إن اختياري لعضوية لجنة الانضباط بالفيفا يعتبر مسؤولية كبيرة من أجل تمثيل بلدي السعودية خير تمثيل خاصة أنّي العربي الوحيد في اللجنة”.

“أتمنى التوفيق وأن أضيف وأستفيد من وجودي في هذه اللجنة وأن أكون إضافة للكرة السعودية”.

وأشاد عادل عزّت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم باختيار المسحل. وقال في بيان على موقع الاتحاد على الإنترنت: “اختيار المسحل جاء نظير ما يتمتع به من كفاءة وقدرة عالية. الاتحاد سيدعمه خلال المرحلة المقبلة وسيكون عونًا له من خلال تقديم الدعم الكامل وتسهيل مهامه الجديدة”.

وجاء اختيار المسحل الذي سيشغل هذا المنصب مدة 4 سنوات خلال اجتماع الجمعية العمومية للفيفا في البحرين.

وهناك مسؤول عربي آخر في لجنة الحكام بالفيفا هو القطري هاني بلان نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للعبة ورئيس لجنة الحكام في الاتحاد القطري.