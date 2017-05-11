السعودية.. فريق أرجنتيني يشكو نادي النصر للفيفا

المصدر: إرم نيوز

أكد نيكولاس روسو رئيس نادي أتلتيكو لانوس الأرجنتيني أن ناديه قدّم شكوى ضد نادي النصر السعودي في المحكمة الدولية الرياضية “كأس” التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وأضاف رئيس النادي الأرجنتيني خلال حديثة الخاص مع صحيفة “إنغراندوس” الأرجنتينية أن نادي النصر لم يسدد القيمة المالية الكاملة لانتقال لاعب خط الوسط الباراغوياني فيكتور أيالا منذ رحيله من النادي الأرجنتيني.

وأوضح رئيس النادي الأرجنتيني أن نادي النصر لم يسدد قيمة مليوني دولار أي ما يعادل 7 ملايين ونصف المليون ريال سعودي، وبالتالي فإن ناديه قرر رفع قضية ضد النصر في المحكمة الدولية، لعدم التزام النصر بالسداد المالي.

ويتوقع أن يصدر الحكم النهائي للقضية من قبل المحكمة في المدة الزمنية ما بين شهر ديسمبر من العام الحالي إلى نهاية شهر فبراير من عام 2018.