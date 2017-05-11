الإمارات.. أسطورتا الكرة المصرية والسعودية يشاركان في حفل تسليم جوائز الموسم

المصدر: كريم محمد - إرم نيوز

أعلنت لجنة الدوري الإماراتي للمحترفين لكرة القدم إقامة احتفالية ضخمة لتكريم نجوم الموسم الكروي المنقضي وإجراء قرعة الدوري في الموسم الجديد الإثنين المقبل.

وقالت اللجنة في بيان رسمي إنه تم توجيه الدعوة لأساطير الكرة العربية لتوزيع جوائز الموسم من أجل تقدير دور النجوم الكبار الذين تركوا بصمة وتوطيد مبدأ تواصل الأجيال وتأكيد تحلي اللاعبين الحاليين بالقدوة والمثل.

وأضاف البيان أنه تم توجيه الدعوة للثلاثي محمود الخطيب نائب رئيس الأهلي السابق وأسطورة الكرة المصرية وماجد عبدالله نجم الكرة السعودية وزهير بخيت.

وأكد أن الخطيب وماجد وزهير سيسلمون الكرة الذهبية لأفضل لاعب إماراتي، موضحًا أن حضور الأساطير العربية سيعطي لاعبي الجيل الحالي القدوة والمثل.