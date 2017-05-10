خروج الإعلامي الرياضي السعودي فهد الروقي بعد حبسه في قضية “تسريبات نادي النصر”

المصدر: إرم نيوز

خرج الكاتب الصحفي والمحلل الرياضي في قناة الكأس، فهد الروقي، اليوم الأربعاء، من السجن بعد انقضاء محكوميته في قضية “التسريبات” التي شهدت سجالاً بينه وبين إدارة نادي النصر السعودي من جهة أخرى.

وجاء سجن الروقي على خلفية قضية “تسريبات النصر الشهيرة”، التي دفعت الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر، لرفع قضية ضده، حيث حوكم بموجبها بالسجن لمدة ثلاثة أشهر.

الحمدلله

اللهم لك الحمد حمدا يليق بعظيم ملكك

اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا — فهد الروقي #كحيلان (@fahdalruqi) May 10, 2017

وغرّد الروقي عبر صفحته فور خروجه، قائلا “الحمد لله اللهم لك الحمد حمدا يليق بعظيم ملكك، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا”.

وتعتبر قضية الروقي إحدى أشهر قضايا الوسط الصحفي الرياضي حيث أثارت ردود فعل إعلامية واسعة، ومن المتوقع أن يعود الروقي للكتابة والتحليل الرياضي خلال الفترة القليلة المقبلة.