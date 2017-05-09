الأهلي الإماراتي يضمن الصدارة بدوري أبطال آسيا وخروج التعاون السعودي

المصدر: إرم نيوز

تأهل الأهلي الإماراتي، وصيف بطل 2015، والاستقلال الإيراني إلى دور 16 بدوري أبطال آسيا، بينما ودع التعاون السعودي المنافسات بعد فض الاشتباك بالمجموعة الأولى المعقدة، اليوم الثلاثاء.

وضمن الأهلي الصدارة بفوزه الكبير 4-صفر على ضيفه لوكوموتيف الأوزبكي ليرفع رصيده إلى 11 نقطة متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على الاستقلال الذي فاز 2-1 على التعاون في الدوحة.

افتتح سالمين خميس التسجيل للأهلي ثم أضاف إسماعيل الحمادي وأسامواه جيان وإيفرتون ريبيرو ثلاثية في الشوط الثاني.

وتوقف رصيد التعاون عند خمس نقاط وهو مساوٍ لرصيد لوكوموتيف ليودعا البطولة.

واستقبل الفريق السعودي هدفا قبل النهاية بربع ساعة سجله كافح رضائي لتنتهي مسيرته الحالمة بالمسابقة.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام مبارياته في وقت لاحق من الشهر الجاري.