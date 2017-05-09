نادي النصر السعودي: الأحداث المصاحبة لديربي تتويج الهلال سابقة خطيرة

المصدر: إرم نيوز

اعتبر الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، ما حدث في مباراة الهلال والنصر، الخميس الماضي، من السماح لجماهير الهلال بدخول مدرجات جماهير النصر، بأنه أمر مرفوض.

وقال تعليقًا على القضية:” ما حدث لا يقبله من تهمه مصلحة الرياضة السعودية”.

وكشفت إدارة النادي عبر بيان أصدرته، اليوم الثلاثاء، أن جميع الجهات التي شاركت في الاجتماع الذي تم قبل المباراة لم تلتزم بما تم، وهو ما تسبب في تعرض جماهير النصر للأذى.

وأضاف البيان: “حاولنا التواصل مع المعنيين بالأمر دون أي تفاعل منهم، وتابعت إدارة نادي النصر منذ الوهلة الأولى الأحداث التي تعرضت لها جماهير النادي في مباراة الفريق أمام الهلال في الجولة الأخيرة من الدوري، هذه الأحداث التي تعد سابقة خطيرة في التنافس الرياضي، ولم تكن متوقعة على الإطلاق نتيجة الترتيبات المسبقة للمباراة، والتي تم الاتفاق عليها بمقر الاتحاد السعودي لكرة القدم وباستاد الملك فهد الدولي وبحضور جميع الجهات المعنية والمنظمة للمباراة، بما فيها الجهات الأمنية المسؤولة عن حفظ الأمن والنظام في الملعب”.

وأضاف البيان: “كان حريًا بالجميع الالتزام بها واحترام ما تم الاتفاق عليه، إلا أنه وبكل أسف تم التجاوز على النظام، وصاحب عملية دخول الجماهير للمدرجات فوضى تسببت في إلحاق الضرر والإيذاء لجماهير نادي النصر، وكان لها آثار سلبية على الحدث بشكل عام”.

وتابع: “سعت إدارة النادي منذ بداية شرارة هذه الأحداث للتواصل مع المعنيين بالأمر والمسؤولين عن التنظيم بالملعب، إلا أننا لم نجد منهم أي تفاعل مع ما يحدث أمامهم، بل إن كل مسؤول منهم كان يرمي بالمسؤولية على الآخر وسط مشاهدات منهم لكل الأحداث”.

وأضاف: “في الوقت الذي تم التواصل من قبل رئيس النادي في حينه مع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس رابطة دوري المحترفين، حيث وضعهم أمام الأمر الواقع”، مشددًا على أن ما حدث أمر مرفوض لا يقبله أي مسؤول تهمه مصلحة الرياضة السعودية، مطالبًا باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادي وجماهيره ومحاسبة المقصرين والمتسببين في ما حدث.

وأتم: “هذا وتتابع إدارة النادي رسميًا ما سيتم في هذا الشأن من قبل الجهات المسؤولة”.