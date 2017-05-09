عمر خربين يتحدث عن مستقبله مع نادي الهلال السعودي

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أبدى عمر خربين، لاعب نادي الهلال السعودي سعادته بتحقيق الفوز أمام الريان القطري 4 /3 أمس الاثنين في الجولة السادسة بدور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وقال خربين: ” حضرنا إلى الدوحة من أجل الفوز على الريان، الحمد لله حققنا هدفنا بالفوز وحصد النقاط وتصدرنا المجموعة الرابعة، وأكدنا أحقيتنا في التأهل للدور الثاني من البطولة”.

وتابع: “لم يقصر أي فرد في الفريق على الإطلاق، رغم الغيابات التي ضربت الهلال قبل مواجهة الريان، ومع ذلك نجحنا في تحقيق الفوز”.

وعقب اللاعب السوري على الثنائية التي سجلها في المباراة: ” لا استطيع أن أحقق أي شيء دون مساعدة بقية اللاعبين داخل الملعب”.

وأردف: ” لدينا 3 أهداف هذا الموسم حققنا منها الأول وهو بطولة الدوري المحلي، ويتبقى لنا هدفان هما دوري أبطال آسيا، وبطولة الكأس ونستهدف تحقيق الثلاثية”.

وبخصوص مستقبله مع الهلال، كشف خربين إنه لا يمكنه تحديد مستقبله حاليًا خاصة وأن الأمور لم تتضح بعد.

يذكر أن خربين انضم لصفوف الهلال على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد فقط، قادمًا من الظفرة الإماراتي.