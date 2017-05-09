نادي الهلال السعودي يتوصل لاتفاق جديد مع دياز.. تعرّف عليه

نادي الهلال السعودي يتوصل لاتفاق جديد مع دياز.. تعرّف عليه
المصدر: إرم نيوز

توصل نادي الهلال السعودي، لاتفاق جديد مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز للاستمرار مديرًا فنيًا للزعيم لمدة موسم جديد، بعدما قاد الأزرق للقب الدوري المحلي، ودور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وربطت تقارير صحافية أرجنتينية بين دياز ومنتخب الأرجنتين الذي يبحث عن مدرب.

وسيمدد دياز عقده مع الهلال لمدة موسم جديد مقابل مليون ونصف المليون دولار بحسب صحيفة الرياض السعودية.

وفي نفس السياق، ينوي مجلس إدارة نادي الهلال تجديد عقد كلٍّ من محمد الشلهوب لمدة موسم، وياسر القحطاني موسمين.

وينتظر مجلس إدارة الهلال تقرير المدرب رامون دياز الفني عن الموسم من أجل اتخاذ قرار نهائي فيما يخص أجانب الفريق وعلى رأسهم السوري المتألق عمر خريبين.

وتشير تقارير سعودية إلى رغبة خريبين لاعب الظفرة الإماراتي المعار إلى الهلال في الاستمرار بالمملكة، برفقة الزعيم.

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