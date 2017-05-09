هل يرحل فان مارفيك عن السعودية لتدريب هولندا؟

المصدر: الرياض - إرم نيوز

يدرك عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الصعوبة التي تنتظر منتخب بلاده في الجولات المتبقية من تصفيات كأس العالم لكنه يثق في إمكانية تمثيل عرب آسيا في روسيا العام المقبل.

وتحلم السعودية، التي بلغت نهائيات كأس العالم أربع مرات متتالية بين 1994 و2006، بالظهور في روسيا العام المقبل بعدما أخفقت كل منتخبات عرب آسيا في التأهل لآخر نسختين من البطولة.

وتبدو السعودية، بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك، في موقف جيد للتأهل إذ تحتل المركز الثاني في المجموعة الثانية بفارق هدف واحد عن اليابان المتصدرة. ويتقدم المنتخبان بثلاث نقاط على استراليا بينما تحتل الإمارات المركز الرابع برصيد تسع نقاط.

ويتأهل أول منتخبين لكأس العالم ويلعب صاحبا المركز الثالث في المجموعتين ويلتقي الفائز مع منتخب من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى ودول الكاريبي (الكونكاكاف) على بطاقة أخرى للتأهل.

وقال عزت لرويترز على هامش اجتماعات الاتحاد الآسيوي للعبة البحرين “نتعامل مع كل مباراة بمفردها ونهتم بحصد النقاط الثلاث في كل لقاء. ما يشعرنا بالطمأنينة أن فريقنا في قمة معنوياته”.

وأضاف قبل خوض آخر ثلاث جولات في التصفيات في وقت لاحق من العام الجاري “أمامنا ثلاث نقاط مهمة في كل لقاء قبل نهاية التصفيات”.

وستلعب السعودية في ضيافة أستراليا في الثامن من يونيو/ حزيران وتخرج بعدها أيضا للعب في الإمارات في الـ 31 من أغسطس/ آب قبل أن تختتم مشوار التصفيات على أرضها أمام اليابان في الخامس من سبتمبر/ أيلول.

ويعتقد عزت أن ما زاد من صعوبة المباريات هو “تعقد موقف فرق المجموعة ووجود آمال للفرق الأربع الأوائل في التأهل للنهائيات”.

وقال رئيس الاتحاد السعودي “المسؤولية الآن كبيرة على المنتخب لأنه سيكون ممثلا للعرب (في آسيا) في كأس العالم”.

وأضاف “الفرق العربية تلاشت آمالها في المجموعة الأولى تقريبا. لدينا آمال أكبر ونتمنى أن نتأهل لنهائيات كأس العالم”.

ويحتل منتخب سوريا المركز الرابع في المجموعة الأولى بفارق تسع نقاط خلف إيران المتصدرة بينما تتذيل قطر الترتيب برصيد أربع نقاط.

وأكد عزت احترام فان مارفيك لعقده رغم تكهنات بطرح اسمه ضمن المرشحين لتدريب منتخب هولندا عقب إقالة دالي بليند في مارس/ آذار الماضي بعد تعقد موقف بلاده في تصفيات كأس العالم.

وقال رئيس الاتحاد السعودي “عقدنا معه حتى نهاية مشوار التصفيات.. هو مدرب محترف وملتزم بعقده”.