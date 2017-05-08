العكايشي يحسم موقفه من الرحيل عن نادي الاتحاد السعودي

المصدر: الرياض - إرم نيوز

قطع التونسي أحمد العكايشي، نجم نادي الاتحاد السعودي، الطريق على كافة الأندية التي كانت ترغب في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح العكايشي، في تصريحات تلفزيونية، أنه مستمر مع الاتحاد ولن يرحل عن صفوفه بعد ما وجده من قبل جماهير الفريق.

وقال العكايشي: “تعودت على جدة وعلى جمهور الاتحاد.. ولم أكن أتصور أن جمهور الاتحاد هكذا والحمد لله دخلت في الأجواء”.

وتابع: “علاقتي مع محمود كهربا وفهد الأنصاري وثيقة ووطيدة، وإن شاء الله الموسم القادم سنستمر معًا في الفريق، ومحمود كهربا يجبرني على اللهجة المصرية لأنه لا يجيد غيرها”.

وبسؤاله عن أفضل مدافع واجهه، علق العكايشي: “أفضل مدافع واجهته هو برونو، لاعب النصر وأفضل حارس هو فواز القرني”.

وعقّب اللاعب التونسي على تغريداته التي يهاجم فيها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري: “ردّي على مرتضى منصور ليس قاسيًا، هو يقول إنني أحب المال وأنا أقول له اترك كهربا للاتحاد مجانًا”.

تجدر الإشارة إلى أن محمود كهربا يلعب في صفوف الاتحاد على سبيل الإعارة من الزمالك.

وكان مرتضى منصور صرّح سابقًا أن العكايشي يعشق المال ردًا على سؤال يتعلق بإمكانية حدوث صفقة مبادلة بين الزمالك والاتحاد تتضمن بقاء كهربا في الدوري السعودي وانتقال العكايشي إلى الزمالك.