شركة الخطوط الجوية القطرية تجدد رعايتها للنادي الأهلي السعودي

المصدر: الرياض - إرم نيوز

جددت إدارة النادي الأهلي السعودي اليوم الإثنين عقد الرعاية مع شركة الخطوط الجوية القطرية، الشريك الإستراتيجي للنادي، لمدة 3 أعوام أخرى.

وكانت الشركة قد بدأت رعاية النادي الأهلي في أكتوبر ٢٠١٤ بعقد كان من المفترض أن ينتهي بنهاية يونيو المقبل، قبل أن يجرى تجديده لـ 3 أعوام أخرى، حسب ما أعلنه النادي عبر حسابه بموقع شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وعلّق رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أحمد المرزوقي في المؤتمر الذي أُقيم اليوم في العاصمة القطرية الدوحة بأن التجديد مع الخطوط الجوية القطرية جاء بعد النجاح الذي تحقق لكلا الطرفين خلال فترة الرعاية الأولى.

ومن جانبه، أبدى أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية، سعادته بتجديد الرعاية والشراكة الإستراتيجية للنادي الذي وصفه بأنه “الأفضل في المنطقة”.