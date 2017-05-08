السعودية.. هل يُحرم محمد نور من حفل اعتزاله؟

المصدر: إرم نيوز

كشفت مصادر صحفية سعودية اليوم الإثنين أنه تقرر إلغاء حفل اعتزال لاعب نادي الاتحاد السابق، محمد نور، بسبب إيقافه من قبل لجنة المنشطات الدولية “الوادا” بتهمة تعاطي مواد محظورة.

وقالت المصادر إنه بحسب قرار اللجنة فإنه يحظر على أي لاعب يتم إيقافه عن ممارسة أي نشاطات رياضية، حتى التدريبات في الملاعب.

وكان من المقرر أن يتم تنظيم حفل لتكريم محمد نور الخميس المقبل في مباراة أُطلق عليها “تحدي الأساطير”، غير أنه أُلغي بدعوى ضعف العائد الإعلاني والذي لا يغطي تكلفة الاحتفال.

وقرر نور الاعتزال بنهاية الموسم الكروي الماضي، بعد مسيرة حافلة مع الاتحاد والمنتخب السعودي حصل خلالها على 23 بطولة.

وكان محمد نور قد أُوقف بعد ثبوت نتيجة إيجابية في عينته خلال مباراة جمعت الاتحاد مع الفتح، في نوفمبر 2015، قبل أن يتم رفع الإيقاف وإعادته مرتين، حتى قامت محكمة التحكيم الرياضي بتأييد إيقافه 4 سنوات تبدأ في 15 ديسمبر 2016.

من جهته، قام موقع “مكاني” المتخصص في بيع تذاكر المباريات عبر شبكة الإنترنت، بسحب تذاكر مباراة “تحدي الأساطير” التي كان من المقرر أن تقام على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” بمدينة جدة.