هل قصد بتال القوس الإساءة لـ “ماجد عبدالله” بهذه التغريدة؟ (صور)

المصدر: إرم نيوز

أثار الإعلامي السعودي، بتال القوس، مقدم برنامج في المرمى على قناة العربية، جدلا واسعا في المملكة العربية السعودية، من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب بتال القوس “عندما يتفرق القطيع تقوده العنز الجربا.. حكمة ذهبية”.

وربطت الجماهير السعودية، ومغردو تويتر، بين تغريدة القوس، والهجوم الذي شنه ماجد عبدالله لاعب النصر السعودي السابق على رئيس النادي الحالي، فيصل بن تركي.

ويقود عبدالله، حملة للإطاحة ببن تركي من رئاسة النادي الأصفر.

وظهر عبدالله خلال فيديو يقول في إشارة لغربته برحيل فيصل بن تركي عن نادي النصر “يطلع بس”.

ومن المعروف أن بتال القوس يعد أحد أهم داعمي فيصل بن تركي.

وغرد حساب يدعى ميرا “الرئيس ناويها حرب إعلامية في الأيام القادمة، بتال يصف جمهور النصر بالقطيع وماجد عبدالله بالعنز”.

وغردت ريما “بتال كان يقلل من سامي الجابر وجمهور النصر مبسوط ويطبّل له والحين وش موقفكم وهو يقلل من اسطورتكم ماجد عبدالله ؟”.

وقال حساب هلالي الشرائع تعليقا على تغريدة بتال “قوية بحق لاعب خدم النصر والكرة السعودية”.

وقال حساب @nfc “اللي يعرف بتال “زين” يعرف قد ايش هو يحترم ماجد عبدالله كلاعب وكشخص ومستحيل يُسيء له !!”.

وغرد فواز مدافعا عن بتال “ومن هو العبقري الذي استنتج هذه الملاحظة البلهاء!! تغريدة مبهمة تحتمل أي معنى وقد تعود على شخص آخر”.

وغرد أحمد الزليعي “منتج جديد؟؟ آخر اسقاطات إعلامنا الرياضي!! كيف ترتقي رياضتنا وهذا فكر”.

ولم يصدر تعليق من ماجد عبدالله ردا على تغريدة بتال، كما لم يعلق مقدم برنامج في المرمى على تحليل تغريدته في هذا الاتجاه على الرغم من تصدرها تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن اجتماعا سيجمع فيصل بن تركي برئيس هيئة أعضاء شرف نادي النصر، للاستقرار على قرار إما أن يتقدم باستقالته من رئاسة النادي الأصفر أو يستمر في منصبه.