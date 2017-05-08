هل يغيب نادي النصر السعودي عن دوري أبطال آسيا؟

المصدر: إرم نيوز

يعاني نادي النصر السعودي، من أزمة مالية طاحنة، تسببت في ابتعاد عدد كبير من نجوم الفريق عن التدريبات لتأخر الحصول على مستحقاتهم ما أثر على نتائج العالمي الذي ختم دوري جميل بخسارة قاسية أمام غريمه الهلال.

وشنت جماهير النصر حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة برحيل رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، بعد تدهور نتائج الفريق الذي خرج خالي الوفاض هذا الموسم.

وظهر ماجد عبدالله، قائد النصر التاريخي، يقول في فيديو على الانترنت عن فيصل بن تركي “يطلع بس”، في إشارة لرغبته في رحيله عن النادي.

وترددت أنباء عن نية فيصل بن تركي تقديم استقالته.

ويعقد بن تركي اجتماعًا مع الأمير مشعل بن سعود رئيس هيئة أعضاء شرف النادي لبحث الأزمة، خاصة أن الفريق يستعد للموسم الجديد الذي ينافس عليه في البطولتين العربية والآسيوية الموسم المقبل.

ولن يتمكن النصر من المشاركة في دوري أبطال آسيا قبل دفع 100 مليون ريال سعود للحصول على الرخصة الآسيوية، ما يعني عدم خوض منافسات المسابقة المؤهلة لكأس العالم للأندية حال عدم تدبير المبلغ.

ومُنع الاتحاد السعودي من المشاركة في دوري أبطال آسيا هذا الموسم لنفس السبب.