فهد الأنصاري: أحترم نادي الاتحاد السعودي لكني لن أجدد مجانًا (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

شدد الكويتي فهد الأنصاري، لاعب نادي الاتحاد السعودي، على احترامه لرئيس النادي حاتم باعشن، مشيرًا إلى أنه لن يجدد للعميد دون الحصول على رواتبه المتأخرة.

وقال باعشن في تصريحات لبرنامج “أكشن يا دوري”: “الصحيح أن اللاعب يلعب لأجل الفريق والمادة ولا أعتبر نفسي لاعبًا أجنبيًا بل منهم وفيهم وكل لاعبي الكويت في الدوري يتقاضون 400 دينار ونتسلمها متأخرة ووفائي الزائد ربما أندم عليه”.

وتابع: “كان من الممكن أن أعود للكويت لعدم تسلم رواتبي وأسبب مشكله لكنني وعدتهم أن أكمل لنهاية الموسم ووفيت بوعدي”.

وأضاف: “أحترم باعشن على تعامله معي لكن لا أجدد مجانًا وباعشن زارني في البيت قبل نهائي الكأس بسبب مشكله مع زميلي محمود عبدالمنعم (كهربا)”.

ولم يوضح الأنصاري أية تفاصيل عن هذه الأزمة، وتوج “الأتي” بلقب كأس ولي العهد السعودي بهدف كهربا.

وأتم: “تلقيت عروضًا ربما أكثر من 4 أو 5 عروض التي أعرفها ووكيلي وبمجرد أن يجهز الشيك سأكون متواجدًا في جدة”.