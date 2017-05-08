فهد المفرج يعلن الاستقالة من منصبه في نادي الهلال السعودي (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أعلن فهد المفرج، مدير الكرة بنادي الهلال السعودي، عن استقراره على الرحيل من منصبه بنهاية الموسم الكروي الحالي، مؤكدا أنه يتعرض لظروف خاصة تمنعه من مواصلة مشواره مع الفريق.

وقال المفرج لبرنامج “أكشن يا دوري”: “أتعرض لظروف خاصة، والدتي يوم مباراة التتويج بالدوري أمام النصر، كانت تخضع لعملية جراحية، ولم أستطع أن أترك الفريق، لقد تعبت كثيرا وسيأتي من هو خلفي ويقود السفينة، كي يكون خير خلف لخير سلف”.

وأضاف: “هذا ليس وداعا، ربما يكون آخر دوري مع الفريق، لكنني سأستمر حتى نهاية الموسم، وسأرحل بعدها، فلم يعد عندي الرغبة في البقاء، طيلة 5 سنوات قدمت كل ما أستطيع من جهد، وأرجو أن يتفهم الجميع الوضع الذي أمر به”.

وتابع: “أتمنى أن نختم هذا الموسم بالحصول على بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، كي نجمع بين بطولتين كبيرتين في السعودية، وعلى مستوى دوري أبطال آسيا فالوصول لدور الثمانية سيكون أمرا رائعا بالنسبة لنا، لنكون قدمنا موسما متميزا”.

ولعب المفرج، البالغ من العمر 39 عاما، لصفوف الهلال، وانتقل منه للاتفاق في نهاية مشواره، وتولى منصب مدير الكرة للفريق بنادي الهلال في مطلع فبراير عام 2013، بعد أن تم تصعيده من الفريق الأولمبي.