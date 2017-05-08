حاتم باعشن: نادي الاتحاد السعودي في خطر.. وهذا موقفي من الانتخابات

المصدر: إرم نيوز

عدد حاتم باعشن، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي، إنجازات النادي منذ توليها المسؤولية في شهر يونيه من عام 2016 سواء في عهد الراحل أحمد مسعود أو بعد تكليف باعشن نفسه.

وقال باعشن في تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده، مساء أمس الأحد: “نجحنا في تقليص الديون المستحقة خلال العام الحالي بما يتوافق مع اشتراطات هيئة الرياضة لتسجيل اللاعبين السعوديين وغير السعوديين”.

وأكمل: “في أول 24 ساعة من تولي زمام الأمور بالنادي قامت الإدارة بتسديد راتب اللاعبين الفنزويلي ريفاس والغاني علي سولي مونتاري لتفادي أية أضرار عن التأخر في السداد”.

وأشاد رئيس الاتحاد بتعاقدات إدارة النادي مع اللاعبين المحترفين الأربعة المصري محمود عبدالمنعم “كهربا” والكويتي فهد الأنصاري ولاعب الوسط كارلوس فيلانويفا والتونسي أحمد العكايشي.

وتألق الرباعي المذكور بشدة مع الاتحاد في الموسم المنقضي حيث سجل كهربا 16 هدفًا في دوري المحترفين السعودي “دوري جميل” بالإضافة لهدف تتويج الاتحاد بكأس ولي العهد السعودي وتتويج كارلوس فيلانويفا بجائزة أفضل صانع أهداف في الدوري برصيد 11 هدفًا وتألق الأنصاري والعكايشي.

ومن ضمن الإنجازات أثنى رئيس الاتحاد على نجاح النادي في التتويج بكأس ولي العهد السعودي كأول بطولة يحققها الفريق منذ 4 سنوات وأول بطولة لكأس ولي العهد منذ عام 2004، وذلك بالإضافة للتعاقد مع المدير الفني التشيلي لويس سييرا.

وأكمل: “الفريق حقق المركز الرابع في بطولة الدوري بعد تحقيق المركز السادس الموسم الماضي.”.

وحذر باعشن الاتحاديين من خطورة وضع النادي، وقال: ‏”نادي ‫الاتحاد في خطر ويجب على الهيئة التسريع بالاستثمار الرياضي، على اعتبار أنه لا يوجد بالنادي 200 ريال، ولم يصلنا رد حتى الآن لخيار المحفظة المالية التي تقدمنا بها بمبلغ 100 مليون ريال”.

وأكد باعشن عدم دخوله في انتخابات رئاسة العميد، موضحًا: “لن نقبل أيضًا بالتكليف مرة أخرى”، مشيرًا إلى عدم ترشحه لرئاسة الاتحاد أو التكليف مرة أخرى، واعتبره قرارًا نهائيًا لا رجعة فيه.

ومن جانبه، قال أحمد السقاف، أمين صندوق وعضو مجلس إدارة النادي: “إدارة النادي نجحت في توفير 29.768.998 ريال سعودي من إجمالي الميزانية المقررة للنادي وتم من خلال هذا المبلغ سداد مبالغ مستحقة سلفًا على إدارة النادي”.

وأتبع: “بلغت إيرادات النادي حتى نهاية الربع الأول من هذا العام 124,683,506 ريال”.

وكان باعشن قد نفى في تصريحات، يوم الخميس الماضي، أية نية من جانبه لخوض غمار انتخابات النادي المقبلة.

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة سبق وأعلنت عن إجراء انتخابات إلكترونية لاختيار مجلس إدارة النادي الجديد دون الكشف عن آليات إجراء الانتخابات.

وأشارت تقارير صحافية سعودية في وقت سابق إلى نية الرئيس الأسبق للنادي منصور البلوي بدخول انتخابات رئاسة النادي وسط حديث عن قيام مجموعة من لاعبي الفريق بزيارته.