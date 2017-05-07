حقيقة استقالة فيصل بن تركي من رئاسة نادي النصر السعودي

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

‎قال الأمير فيصل بن تركي، رئيس نادي النصر السعودي، في تصريحات صحفية إنه لم يقرر بعد التنحي عن الرئاسة، وذلك ردًا على الأنباء التي أشارت إلى رحيله في مواقع التواصل الاجتماعي.

‎وقال رئيس النادي العاصمي في تصريحاتٍ خاصة لـشبكة “عين اليوم”: “لم أقرر بعد، لا أريد التعليق على أي موضوع، سأدرس الأمر وأقرر في الوقت المناسب”.

‎ إلى ذلك كشفت مصادر عن أن رئيس هيئة أعضاء الشرف الأمير مشعل بن سعود، قد طلب من الأمير فيصل بن تركي، التريّث في الاستقالة حتى ترشح شخص جديد لتولي المنصب.

وكانت أنباء قد ترددت خلال الساعات القليلة الماضية عن تقدم الأمير فيصل باستقالته لرئيس هيئة أعضاء الشرف قبل أن يخرج بن تركي لينفيها.

كما تداول عشاق الفريق مقطع فيديو لأسطورة النصر، ماجد عبدالله مطالبًا برحيل بن تركي.