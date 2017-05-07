مصر.. العكايشي مهاجم نادي الاتحاد السعودي يحرج مرتضى منصور (صورة)

المصدر: أحمد رامي - إرم نيوز

كشف أحمد العكايشي، مهاجم نادي الاتحاد السعودي ومنتخب تونس الأول، عن موقفه من الانتقال لصفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال العكايشي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “مرتضى منصور سكت دهرًا ونطق كفرًا، أحب أعلمك أنه مع احترامي لجماهير نادي الزمالك وتاريخه لا أرغب يومًا في اللعب فيه طالما أنت رئيسه”.

وأضاف: “أنا فعلًا ثمني عالٍ عليك لأن نادي الاتحاد وجماهيره جعلت قيمتي ذهبًا لا تقدر عليه”.

وتابع: “أنا أحب الاتحاد وجماهيره ولا أرغب في أن أبدّل ألوانه”.

واختتم: “خليك إنت قنوع وأعطي كهربا بطاقته للاتحاد ولا تساوم فيها”.

