هل ينضم محترف القادسية السعودي للوصل الإماراتي؟

المصدر: إرم نيوز

كشفت تقارير صحافية سعودية عن اعتزام المحترف البرازيلي بصفوف فريق القادسية، بيسمارك، مغادرة الفريق بعد نهاية الموسم الحالي، إذ سينتهي عقده الاحترافي الذي تم الاتفاق عليه لمدة عام فقط.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “مكة”، فقد تخطى المبلغ الذي صرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية خلال الموسم الحالي حاجز الـ30 مليون ريال، كأعلى صرف في تاريخ النادي، ورغم ذلك، جاءت نتائجه مخيبة للآمال حتى بالنسبة للقدساويين أنفسهم، قبل أن تتمثل فرحتهم فقط في البقاء ضمن دوري جميل للمحترفين، بعد أن طاردهم شبح الهبوط حتى الأمتار الأخيرة.

وينتظر أن تكون إدارة النادي أخطرت اللاعب الكويتي أحمد الظفيري، وكذلك المحترف النيجيري باترك إيزك بعدم رغبتها في استمرارهما مع الفريق خلال الموسم المقبل، فيما يرفض بيسمارك البقاء مع الفريق عقب تلقيه ثلاثة عروض قوية من أندية إماراتية، أبرزها الوصل.

وسيحتفظ النادي فقط بالبرازيلي التون خوزيه، والذي يمتد عقده 30 شهرا، مضى منها نحو 6 أشهر فقط.

يشار إلى أن بيسمارك، البالغ من العمر 23 عاما، لديه الرغبة في خوض تجربة احترافية في الإمارات، والذي يضم عددًا من أبناء جلدته البرازيليين، علما بأن اللاعب حضر للسعودية عن طريق فريق نجران بعقد لمدة عام وصلت قيمته إلى 225 الف دولار، ووقع للقادسية بداية الموسم لمدة عام ايضآ بقيمة 850 الف دولار.

وعلى صعيد اللاعبين المحليين، تتجه نية الإدارة إلى عمل مخالصات مع عدد كبير منهم، فيما ستتم إعارة آخرين، وذلك بعد الوقوف على التقريرين المقدمين من الجهازين الفني والإداري بالنادي.

على صعيد آخر، قطعت مفاوضات النادي مع المدرب السابق لفريق الوحدة الجزائري خير الدين مضوي شوطا كبيرا، بعد أن أبدى الأخير موافقته مربوطة ببعض الشروط.