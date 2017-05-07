مرتضى منصور: أحب الشعب السعودي إلا وليد الفراج.. ورد ساخر من الأخير (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

رفض مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، الطريقة التي يتناول بها الإعلامي السعودي، وليد الفراج، القضايا المتعلقة بالزمالك في برنامجه المعروف “أكشن يا دوري” على شبكة قنوات MBC، قائلاً إنه يحب كل الشعب السعودي عدا رجل واحد فقط هو وليد الفراج.

وأذاع “الفراج” تصريحات مسجلة لمرتضى منصور، عقب سحب قرعة البطولة العربية، والتي ذكر خلالها أن محمود كهربا، لاعب الزمالك، حدثه عن المهاجم الدولي التونسي أحمد العكايشي، لكنه لاعب عاشق للمال يصعب ضمه للزمالك.

وأضاف، أن كهربا يرغب في الاستمرار في اتحاد جدة، وليست لديه مشكلة في ذلك بشرط الحصول على مبلغ خمسة ملايين دولار على سبيل الإعارة لمدة سنة واحدة، أو بيعه لهم بمبلغ 15 مليون دولار، إذا أراد نادي الاتحاد السعودي شراء عقده عليه تسديد ذلك المبلغ.

وتابع: “محمود كهربا لاعب محبوب في السعودية، والزمالك بحاجة لوجوده في الفترة المقبلة، وكما يُحب الشعب السعودي كهربا أنا أيضًا أحب كل الشعب السعودي عدا وليد الفراج، لا أطيقه”.

ورد الفراج على تصريحات رئيس الزمالك على ما قاله رئيس الزمالك، قائلاً: “قال يعني.. أنا اللي ميت في دباديبك”.

وشهدت الفترة الماضية وجود تصريحات عدائية متبادلة بين منصور والفراج على خلفية طلبات رئيس الزمالك المالية فيما يخص محمود عبدالمنعم “كهربا”.