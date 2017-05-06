حارس نادي الهلال: عمر السومة أخطر مهاجم في الدوري السعودي

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أكد عبدالله المعيوف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي أن أصعب مهاجم واجهه هو عمر السومة لاعب النادي الأهلي.

وقال المعيوف في تصريحات تلفزيونية “عمر السومة هو أصعب مهاجم واجهته هذا الموسم، فهو لاعب مميز بلا شك، حيث يعرف كيف يتصرف عندما تكون معه الكرة بالإضافة إلى أنه يعرف كيف يستغل أنصاف الفرص”.

وعن تتويج الهلال بلقب الدوري، قال المعيوف “قبل بداية الموسم وضعنا هدفًا واحدًا وهو التتويج بلقب الدوري وحاولنا بكل ما أوتينا من قوة للسعي نحو هدفنا حتى تمكنا من تحقيقه”.

وعن مستواه الرائع الذي ظهر به هذا الموسم أكد “الفضل في ظهوري بمستوى عالٍ يرجع إلى سببين، السبب الأول هو مدرب الحراس فهو من أفضل المدربين، وقريب جدًا من الحراس، أما السبب الثاني فهو الجمهور الذي دائمًا ما كان يدعمني وله فضل كبير”.

وكان الهلال قد تُوِّج بلقب الدوري السعودي في الموسم المنقضي بعد غياب دام لـ 5 مواسم.

من جهته أثنى ياسر القحطاني، قائد الهلال، على زميله محمد الشلهوب مشيرًا إلى إنه محبوب من جميع الجماهير.

وقال القحطاني “الشلهوب أفضل لاعب مرّ في تاريخ كرة القدم السعودية، وهو أيضًا يتمتع بشعبية كبيرة بين الجماهير السعودية على مختلف انتماءاتها”.

وعقّب القحطاني على عدم حضور نواف بن سعد، رئيس النادي حفل التتويج، قائلًا “بلا شك افتقدنا الأمير نواف بن سعد خلال الاحتفال باللقب، هو أعطانا الكثير من وقته ومهما تحدثنا عنه لن نوفيه حقه، أشكر وقفته وتواجده الدائم معنا على مدار الموسم بأكمله”.

وأردف “الأمير نواف رفض التعاقد مع لاعبين جدد خلال الصيف الماضي، قبل الالتزام بسداد مستحقات لاعبي الفريق، هو حقًا شخص رائع وافتقدنا وجوده في الاحتفال باللقب بعد مباراة النصر”.