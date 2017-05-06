حسين المقهوي يوضح حقيقة تعمّده عدم السلام على مدرب نادي الأهلي السعودي

المصدر: إرم نيوز

قدّم لاعب وسط النادي الأهلي السعودي، حسين المقهوي، اعتذاره للجهاز الفني والإداري والطبي، وجماهير ناديه، عمّا بدر منه في نهاية مباراه الفريق أمام التعاون، ضمن الجولة الأخيرة من دوري جميل للمحترفين، أمس الأول الخميس.

وكتب المقهوي على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. إلى جماهير النادي الملكي الراقي و الجهاز الفني والإداري والطبي، اعتذر عمّا بدر مني في نهاية مباراة التعاون، وأوضح أنني لم أتعمّد الموقف، وأنني لم أنتبه للمدرب غروس للسلام”.

وأضاف: “بمجرد انتباهي لقطة السلام، بادرت مباشرة بالتواصل مع المدرب القدير غروس، وقدّمت اعتذاري له وتفهم الموقف وانتهى كل شيء، كما أنني بادرت بتوضيح ذلك للجهازين الفني والإداري ،ولله الحمد الجميع تفهَّم الموقف وانتهى كل شيء على خير”.

وتابع: “فليكن في علم كل محب أهلاوي أن الكيان الأهلاوي هو كل اهتماماتي وأنا ابن هذا النادي الملكي العريق وجاهز لخدمة الكيان الأهلاوي وخدمة الشعار في كل وقت، واحترم قرارات المدرب غروس والجهازين الفني والإداري، هذا للعلم، والله وليُّ التوفيق”.

وتمر علاقة مقهوي بالمدرب غروس بتوتر كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث دأب السويسري وضعه على دكة البدلاء، قبل أن يتدخل أحد أعضاء الشرف لحل الأزمة.

وصاحب تصرف مقهوي ردود فعل غاضبة على “تويتر” تجاه اللاعب من جماهير الأهلي.

وغرد الإعلامي الرياضي ضيف الله صقر “حسين مقهوي نتفق أنك نجم وأنك مظلوم في الدكة، ولكن نختلف معك حول تصرفك مع مدربك واحتجاجك على تغييرك، ثق يا كابتن أنها بداية نهايتك فلا تصب بالغرور”.

وغرّد الإعلامي الرياضي محمد القرني “الأهلي ليس الفتح يامقهوي..لعب له أساطير.. دابو والصغير وطارق ذياب ونبيل معلول وبركات والعريف وخالد مسعد وكلهم جلسوا على الدكة ولم يتذمروا.!”.