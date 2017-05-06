ياسر القحطاني: الشلهوب أيقونة وعلامة مميزة في تاريخ الكرة السعودية

المصدر: إرم نيوز

أشاد ياسر القحطاني، قائد فريق نادي الهلال السعودي، بزميله محمد الشلهوب، مؤكداً أن الأخير هو أفضل اللاعبين الذين مروا بتاريخ كرة القدم السعودية.

وقال القحطاني، في تصريحات تلفزيونية، إن الشلهوب أيقونة وعلامة مميزة في تاريخ الكرة السعودية، مضيفاً: “هو لاعب محبوب من الجميع، ولم أرَ في حياتي لاعبًا سعوديًا يمتلك نفس موهبته”.

وتطرق القحطاني للحديث إلى احتفالات فريقه بلقب دوري المحترفين، مساء الخميس، مؤكداً أنه وزملاءه افتقدوا رئيس النادي الأمير نواف بن سعد.

وأوضح: “الأمير نواف أعطانا الكثير من وقته، ومهما تحدّثت لن أوفيه حقه، وأشكر وقفته وتواجده الدائم معنا، وأتذكر له موقفاً أكثر من رائع، حين رفض التعاقد مع لاعبين جدد قبل الالتزام بدفع مستحقات أعضاء الفريق”.

ووجه القحطاني رسالة خاصة لجماهير ناديه وزملائه اللاعبين وإدارة نادي الهلال، مؤكداً: “كل الإنجازات التي حققتها خلال السنوات الماضية، بعد توفيق من الله، كانت بدعم من زملائي وجماهير الهلال ومجلس الإدارة، أنا شاكر جداً لهم”.

واختتم: “من المستحيل تحقيق المجد دون تعب، وأقول للاعبين الناشئين والشباب لن تبلغوا المجد حتى تلعقوا الصبر”.

يذكر أن الهلال حسم لقب الدوري فعليًا بعد فوزه على الشباب 2-1 في المرحلة الـ24 من المسابقة، وتوج باللقب مساء الخميس عقب نهاية ديربي الرياض أمام النصر، والذي حسمه “الزعيم” لصالحه بنتيجة كبيرة (5-1).