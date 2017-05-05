السعودية.. ماذا حدث بين دياز ونواف العابد عقب تبديله؟ (صور)

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

تداولت الجماهير الرياضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة صورًا تظهر حدوث مشادة كلامية بين اللاعب نواف العابد نجم الهلال ومدربه رامون دياز، خلال مواجهة الهلال والنصر في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي.

وتظهر الصور المتداولة، احتدام النقاش بين اللاعب من جهة ومدربه دياز من جهة أخرى، في حين حاول مدير الكرة فهد المفرج التدخل لاحتواء الموقف.

وبحسب مصادر قريبة من الجهاز الفني لنادي الهلال، فإن اللاعب كان يرغب باستمراره حتى نهاية المباراة وهو ما رفضه دياز مطالبًا اللاعب بالامتثال لقراراته.

وكان الهلال قد تغلب على غريمه النصر مساء أمس الخميس 5/1 في مباراة تتويج الزعيم بلقب الدوري.