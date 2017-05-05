قناة “الرياضية” السعودية تثير غضب جماهير نادي النصر

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

تسببت القناة الرياضية السعودية في حالة غليان لدى جماهير نادي النصر، بعد ما حدث في مباراة تتويج الناشئين بلقب الدوري أمام منافسهم الهلال.

وتغلب النصر 3/1 على الهلال، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب الهلال، ضمن لقاءات الجولة الـ 22 والأخيرة من المسابقة.

غضب النصراويين جاء بسبب قيام القناة بتصغير الشاشة وكتم الصوت لنهاية المباراة عقب تسجيل النصر للهدف الثالث.

‏عضو شرف نادي النصر منصور الثواب قال: إن ما حدث هو بدايات القناة الرياضية السعودية مع وزير الثقافة والإعلام الجديدعواد العواد، لاعب الهلال الأسبق، مضيفًا أن “التعصب يجري في دمائهم”، على حد قوله.