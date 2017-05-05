مصر ..مرتضى منصور يؤكد وجود عرضين لاحتراف كهربا

المصدر: القاهرة - إرم نيوز

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري لكرة القدم تلقي النادي عرضين احترافيين لمحمود عبدالمنعم (كهربا) صانع ألعاب الفريق، والذي انتهت إعارته لنادي الاتحاد السعودي.

وكشف رئيس الزمالك، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، عن وجود عرضين احترافيين لكهربا أحدهما إماراتي والآخر سعودي، رافضًا الكشف عن أصحاب العرضين في الوقت الحالي حتى الاستقرار على وجهة اللاعب المقبلة.

وعاد كهربا لصفوف الزمالك بعد انتهاء إعارته لموسم واحد قضاه في صفوف الاتحاد السعودي.

ووضع مرتضى منصور مبلغ 5 ملايين دولار نظير إعارة كهربا لموسم جديد، أو 15 مليون دولار نظير البيع النهائي وذلك بالنسبة لأي نادٍ.

من جهة أخرى يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك معسكرًا مغلقًا بالإسكندرية بداية من الأربعاء المقبل، استعدادًا لمواجهة فريق كابس يونايتد الزيمبابوي، في مستهل مبارياتهما بدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الزمالك نظيره كابس يونايتد يوم الجمعة المقبل بإستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وقرر إيناسيو خوض أبناء ميت عقبة تدريبات يومي الأربعاء والخميس المقبلين على ملعب برج العرب من أجل توفير أكبر قدر من الهدوء والتركيز للاعبين، قبل المباراة المرتقبة أمام بطل زيمبابوي بعيدًا عن الأجواء الساخنة التي تشهدها مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك استعداداته لمواجهة كابس يونايتد عقب مباراة المقاولون العرب المقبلة المقرر لها الأحد المقبل في المرحلة الـ 28 من الدوري المصري الممتاز على أن يحصل الفريق على راحة عقب المباراة لمدة 24 ساعة قبل الانتظام في المعسكر.