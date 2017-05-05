تحديد موعد انطلاق الموسم المقبل من الدوري السعودي

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، انطلاق الموسم الرياضي الجديد في العاشر من أغسطس المقبل.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي، على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تغريدة جاء فيها: “بناءً على قرار مجلس الإدارة بتفويض لجنة المسابقات بدراسة روزنامة الموسم المقبل 2017/2018 فقد تقرر أن يبدأ الموسم الرياضي في العاشر من أغسطس 2017”.

يشار إلى أن الهلال قد تُوِّج بلقب دوري جميل للمحترفين موسم 2016/2017.