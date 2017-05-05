تحديد موعد انطلاق الموسم المقبل من الدوري السعودي

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، انطلاق الموسم الرياضي الجديد في العاشر من أغسطس المقبل.
ونشر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي، على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) تغريدة جاء فيها: “بناءً على قرار مجلس الإدارة بتفويض لجنة المسابقات بدراسة روزنامة الموسم المقبل 2017/2018 فقد تقرر أن يبدأ الموسم الرياضي في العاشر من أغسطس 2017”.
يشار إلى أن الهلال قد تُوِّج بلقب دوري جميل للمحترفين موسم 2016/2017.
بناءً على قرار مجلس الإدارة بتفويض لجنة المسابقات بدراسة روزنامة الموسم المقبل 2017-2018 فقد تقرر أن يبدأ الموسم الرياضي في 10 أغسطس 2017م
— الاتحاد السعودي (@saudiFF) May 5, 2017