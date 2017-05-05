حسين مقهوي يثير غضب جماهير النادي الأهلي السعودي بهذا التصرف (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

أثار حسين مقهوي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، غضب جماهير النادي، على خلفية رفضه مصافحة مدرب الفريق كريستيان غروس خلال مباراة الفريق الختامية بدوري جميل.

ورفع الأهلي رصيده إلى 55 نقطة بالفوز على التعاون أمس الخميس، مقابل 52 للنصر ثالث الترتيب بالتساوي مع الاتحاد الرابع الذي أنهى الموسم بالخسارة 4-1 أمام الفتح.

وتمر علاقة مقهوي بالمدرب غروس بتوتر كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث دأب السويسري وضعه على دكة البدلاء، قبل أن يتدخل أحد أعضاء الشرف لحل الأزمة.

وصاحب تصرف مقهوي ردود فعل غاضبة على تويتر تجاه اللاعب من جماهير الأهلي.

وغرد الإعلامي الرياضي ضيف الله صقر “حسين مقهوي نتفق أنك نجم ونتفق أنك مظلوم في الدكة ولكن نختلف معك حول تصرفك مع مدربك واحتجاجك على تغييرك ثق يا كابتن أنها بداية نهايتك لا تنغر”.

وغرد الإعلامي الرياضي محمد القرني “الأهلي ليس الفتح يامقهوي..لعب له أساطير..دابو والصغير وطارق ذياب ونبيل معلول وبركات والعريف وخالد مسعد وكلهم جلسوا على الدكة ولم يتذمروا.!”.