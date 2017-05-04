رسميًا.. نادي الشباب السعودي يجدّد عقد محمد بن يطو

المصدر: إرم نيوز

أعلن نادي الشباب السعودي رسميًا تجديد عقد مهاجمه الجزائري محمد بن يطو لموسمين حتى نهاية العام 2020.

وقال النادي السعودي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: رسميًا.. #الشباب يجدّد عقد المحترف الجزائري جمال الدين بن العمري حتى نهاية موسم 2020م”.

وانتقل المهاجم الجزائري إلى الشباب السعودي في يناير من العام 2016 قادمًا من فريق وفاق سطيف الجزائري.

وسجل بن يطو (27 عامًا) 15 هدفًا وصنع اثنين في 25 مباراة مع الشباب هذا الموسم.

رسميًا.. #الشباب يجدد عقد المحترف الجزائري جمال الدين بن العمري حتى نهاية موسم 2020م pic.twitter.com/rQwJSzBT9O — نادي الشباب السعودي (@AlShababSaudiFC) May 4, 2017

كما جدد مجلس إدارة نادي الشباب عقد اللاعب الجزائري جمال الدين بلعمري، حتى عام 2020.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الشباب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) “رسميًا.. الشباب يجدد عقد المحترف الجزائري جمال الدين بلعمري حتى نهاية موسم 2020”.

يشار إلى أن الشباب أنهى بطولة الدوري السعودي لكرة القدم هذا الموسم في المركز السادس.