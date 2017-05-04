نادي الهلال يقسو على النصر في مباراة الاحتفال بلقب الدوري السعودي

المصدر: الرياض - إرم نيوز

جاءت احتفالات الهلال بتتويجه بلقب الدوري السعودي لكرة القدم هذا الموسم على أحسن ما يكون، بعدما حقق فوزًا تاريخيًا 5/1 على مضيفه النصر في المرحلة الـ 26 (الأخيرة) للمسابقة اليوم الخميس.

وهبط الخليج لدوري الدرجة الثانية رسميًا برفقة الوحدة، عقب خسارته 2/1 أمام ضيفه الرائد، فيما سيتعيّن على الباطن خوض الدور الفاصل للبقاء مع صاحب المركز الثالث في ترتيب دوري الدرجة الثانية، عقب حصوله على المركز الثاني عشر (الثالث من القاع)، بعدما تعادل 2/2 مع ضيفه الفيصلي.

وأسفرت باقي نتائج المرحلة أيضًا عن فوز الأهلي على ضيفه التعاون 2/1، والفتح على ضيفه الاتحاد 4/1، والقادسية على ضيفه الوحدة3/1.

وارتفع رصيد الهلال، الذي ضمن فوزه بالبطولة منذ المرحلة قبل الماضية، إلى 66 نقطة، محققًا رقمًا قياسيًا جديدًا، بعدما أصبح الفريق الأكثر حصدًا للنقاط في البطولة خلال موسم واحد.

في المقابل، تجمد رصيد النصر، الذي تلقّى خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم عند 52 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث، ويصبح مُضطرًا لخوض الدور التمهيدي المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا في العام المقبل.

وافتتح نواف العابد التسجيل للهلال في الدقيقة 29، قبل أن يتعادل مارين توماسوف للنصر في الدقيقة 42.

وعاد الهلال للتقدم مجددًا، بعدما أضاف لاعباه عمر خربين وكارلوس إدواردو، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 45، والأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وواصل “خربين” تألقه في المباراة بعدما أضاف الهدفين الرابع والخامس للهلال في الدقيقتين 68 و71، لينصب النجم السوري نفسه بطلًا للمباراة دون منازع.

وارتقى الأهلي للمركز الثاني في ترتيب البطولة المؤهل لمرحلة المجموعات مباشرة ببطولة دوري الأبطال في العام القادم، عقب فوزه 2/1 على ضيفه التعاون.

وأحرز مهند عسيري هدفي الأهلي في الدقيقتين 20 و59، فيما أحرز جهاد الحسين هدف التعاون الوحيد في الدقيقة 89.

وظل الاتحاد غائبًا عن نغمة الانتصارات للمباراة الثانية على التوالي في المسابقة، بعدما تكبّد هزيمته الخامسة هذا الموسم، إثر خسارته القاسية 4/1 أمام مضيفه الفتح.

وأحرز نوح الموسى الهدف الأول للفتح في الدقيقة 12، ثم أضاف زميلاه حمد الجهيم وساندرو مانويل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 14 و32.

وقلّص عمار سراج النجار الفارق بتسجيله هدفًا لمصلحة الاتحاد في الدقيقة 62، قبل أن يسجل لمجد الشهودي الهدف الرابع للفتح في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع للشوط الثاني.