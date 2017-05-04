مدرب نادي الهلال السعودي يطلب قيادة المنتخب الأرجنتيني

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

طلب المدير الفني لنادي الهلال السعودي، الأرجنتيني “رامون دياز بتولي” قيادة المنتخب الأرجنتيني خلفًا للمقال “دغاردو باوزا” وذلك عبر ملف أرسله إلى الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بغية ترشيحه لقيادة التانغو خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة “eldia” الأرجنتينية إن “دياز” أرسل ملفًا متكاملًا إلى الاتحاد الأرجنتيني قال فيه إن التانغو الأرجنتيني تحت قيادته سيكون أفضل كثيرًا، وإنه يملك الخبرات اللازمة لقيادة ليونيل ميسي ورفاقه في البطولات الكبرى، مشددًا على أنه يعرف ماذا يريد الأرجنتينيون.

وتابعت الصحيفة أن “دياز” الحائز على لقب الدوري السعودي مع الهلال في أول موسم له مع الفريق اعتبر أن عدم تأهل الأرجنتينيين لكأس العالم المقبلة في روسيا 2018 سيكون بمثابة الكارثة.

جدير بالذكر أن المدرب أعرب عن سعادته بالتواجد في السعودية لتدريب الهلال.