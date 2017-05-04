جماهير نادي الهلال تطرد مشجعي النصر قبل مباراة التتويج بالدوري السعودي (صور)

المصدر: إرم نيوز

غادر عدد من مشجعي نادي النصر مدرجات استاد الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض، بعد أن سمحت إدارة الملعب لجماهير نادي الهلال بالدخول للمدرجات المخصصة لأنصار النصر في قمة الجولة الـ 26 والأخيرة من الدوري السعودي.

واحتج أنصار النصر على قرار إدارة الملعب وحاولت عرقلة دخول جماهير الزعيم، ما دفع الجهات الأمنية للتدخل، فيما قرر عدد آخر من عشاق العالمي مغادرة الملعب.

ورفضت إدارة النصر في وقت سابق منح عدد من المقاعد المخصصة لجماهيرها لصالح الطرف الآخر.

ويحتفل الهلال بلقب الدوري السعودي بعد أن حسمه لصالحه في الجولة قبل الماضية بالفوز على الشباب 2/1.

وحضر عشاق الهلال بشكل مكثف للاحتفال باللقب الـ 14 في تاريخ النادي والأول منذ لقب الدوري العام 2011.

ويتصدر الهلال ترتيب البطولة برصيد 63 نقطة بفارق 11 نقطة كاملة عن ملاحقه النصر صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة.