النادي الأهلي السعودي يفاوض المدرب الألماني كريستوف بوم

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت تقارير صحفية رومانية عن أن المدير الفني لمنتخب بلادها، الألماني كريستوف دوم قد تلقى عرضًا مميزاً لتدريب النادي الأهلي في السعودية مشيرة إلى أن العرض الأهلاوي للمدرب يعد فرصة ذهبية من الناحية المادية، بيد أنها قالت إن المدرب طالب بزيادة العرض.

وقالت صحيفة “digisport” إن المدرب الألماني طالب بزيادة عرض الأهلي بنحو نصف مليون يورو حيث طالب المدرب براتب سنوي يبلغ 3 ملايين دولار له وللطاقم الفني الذي سيحضره معه، فيما كان عرض الأهلي 2.5 مليون دولار.

وطالب المدرب “63” عاماً باستخراج تأشيرات له لمشاهدة مباريات الاتحاد والهلال اللذين قالت عنهم الصحيفة إنهما المنافسان الأبرز لفريقه الجديد.

يذكر أن المدرب لديه مباراة هامة مع منتخب رومانيا أمام بولندا، علماً بأن الرومان في المركز الرابع في المجموعة، المؤهلة لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018.