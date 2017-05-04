5 أسباب تُبقي مباراة الهلال والنصر مشتعلة رغم حسم لقب دوري جميل (فيديوغرافيك)

المصدر: كريم محمد– إرم نيوز

يتجدد الموعد مساء الخميس لمتابعة اللقاء المرتقب بين الهلال وضيفه النصر على ملعب “الملك فهد” الدولي في ديربي جديد للعاصمة السعودية الرياض بالجولة الأخيرة للدوري السعودي لكرة القدم.

ويرى البعض أن لقاء الديربي هذه المرة لن يكون بنفس الإثارة والسخونة المنتظرة بعدما حسم الهلال لقب الدوري السعودي إلا أن الواقع يؤكد عكس ذلك تماماً.

وترصد إرم نيوز أبرز ملامح هذه المواجهة بين الهلال والنصر:

أزمة عوض خميس

تلقي أزمة انتقال اللاعب عوض خميس من النصر إلى الهلال على أجواء ديربي الرياض المشتعل.

وكانت هذه الأزمة حديث الأوساط الكروية السعودية مؤخراً بعد القرارات الصارمة في الاتحاد السعودي بإيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر لتوقيعه لناديي النصر والهلال.

وأوقف الاتحاد السعودي النصر من الصفقات الصيفية بجانب تغريم الناديين نصف مليون ريال سعودي.

الجماهيرية والثأر

تبقى الجماهيرية عنصراً مهماً للغاية في لقاء الديربي بين النصر والهلال.

ويسعى الهلال لتأكيد تفوقه والفوز على جاره النصر الذي يسعى في لقاء الديربي للثأر من هزيمته في ربع نهائي كأس الملك، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على المباراة.

إفساد التتويج

يأمل النصر في لقاء الهلال إفساد تتويج الفريق الأزرق باللقب المحلي بالجولة الأخيرة للمسابقة.

ويسعى النصر لتحقيق الفوز على حساب الهلال في مباراة الجولة الأخيرة لضرب كرسي في كلوب احتفالات وأفراح جماهير الهلال.

صراع الوصافة

يتحفز النصر لتحقيق الفوز للفوز بلقب الوصيف بشكل رسمي حيث دخل العالمي في منافسة شرسة مع الأهلي والاتحاد.

وتملك الأندية الثلاثة النصر والأهلي والاتحاد نفس الرصيد 52 نقطة، ويبقى الفوز كفيلاً بحصد العالمي وصافة الدوري.

صدام الرؤساء

يبقى اللقاء بمثابة زعامة بين رئيسي نادي الهلال والنصر بوصفهما من أقطاب الكرة السعودية.

وتوعد الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر اتحاد الكرة بتصريحات نارية في أزمة اللاعب عوض خميس وهو ما يشعل المباراة خاصة أن الأمير نواف بن سعد رئيس نادي الهلال أطلق تصريحات نارية هو الآخر وأكد أن الفريق الأزرق على موعد مع التتويج بلقب الدوري السعودي في اللقاء.

أهم أرقام ديربي الرياض

عدد المواجهات: 151

فوز النصر: 49

فوز الهلال: 59

التعادل: 43

آخر مواجهة : 2-0 للهلال في ربع نهائي كأس الملك

الأكثر فوزاً: الهلال

أكبر نتيجة: 5-3 للهلال في كأس الملك 2010

المدربان:

رامون دياز “أرجنتيني ، 57 عاماً، درب ريفر بليت وسان لورينزو وإندبندنت في الأرجنتين – منتخب باراجواي – حقق 11 لقبًا كمدير فني”

باتريس كارتيرون “فرنسي، 46 عاماً، درب كان وديجون في فرنسا ومنتخب مالي ومازيمبي الكونغولي ووادي دجلة المصري، حقق 3 بطولات كمدير فني”.