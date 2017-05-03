هل يستمر سامي الجابر مع الشباب السعودي؟.. المدرب يجيب

المصدر: الرياض - إرم نيوز

أكد سامي الجابر، مدرب فريق الشباب السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، استمراره في منصبه مع الفريق في الموسم المقبل.

وخاض الشباب مباراته الأخيرة في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم، حيث تغلب 1 / صفر على مضيفه الاتفاق في المرحلة السادسة والعشرين للمسابقة، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس مؤقتًا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

ويرتبط الجابر بعقد تدريبي يمتد لثلاثة مواسم بقي منها موسمان.

وقدم الجابر شكره للاعبي فريقه بعد تحقيقهم الفوز اليوم، حيث قال: “‏في نهاية الموسم، أشكر لاعبي‫ الشباب الذين صمدوا، رغم كل الظروف، وبإذن الله الموسم المقبل، نظهر بشكل أفضل ومرضٍ لمحبي الفريق”.

‏وأوضح الجابر أن‏ الظروف والإصابات وغياب المحترفين الأجانب في الفريق أثرت كثيرًا على مسيرة فريقه في الدوري.

وأضاف ” كان بإمكان الفريق مضاعفة النتيجة اليوم لولا كم الفرص المهدرة، وكنا نبحث اليوم عن تحسين المركز بالدوري”

وأثنى مدرب الشباب على اللاعب ‏أحمد عطيف، حيث قال: ” لقد قدم مباراة جميلة، ونأمل استمراره معنا هو وبقية لاعبي الخبرة في الفريق”.