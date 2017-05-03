نادي الشباب يضع حدًا لهزائمه في الدوري السعودي (فيديو)

المصدر: أبوظبي ـ إرم نيوز

وضع الشباب حدًا لسلسلة هزائمه، التي استمرت في مبارياته الثلاث الأخيرة ببطولة الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما حقق فوزًا صعبًا 1 / صفر على مضيفه الاتفاق في المرحلة السادسة والعشرين (الأخيرة) في المسابقة اليوم الأربعاء.

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هدف الشباب الأول في مرمى الاتفاق عن طريق عبدالمجيد الصليهم د81#الاتفاق_الشباب#برو_سبورت pic.twitter.com/Vh4wCu4CgU — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) May 3, 2017

وارتفع رصيد الشباب، الذي حقق انتصاره الثامن في البطولة مقابل تسعة تعادلات وتسع هزائم، إلى 33 نقطة في المركز الخامس لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، في حين تجمد رصيد الاتفاق، الذي تكبد خسارته الثالثة عشر في المسابقة، مقابل سبعة انتصارات وستة تعادلات، عند 27 نقطة في المركز الثامن مؤقتًا.

ويدين الشباب بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه عبدالمجيد الصليهم الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 81.

إلى ذلك، أسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إدارة مباراة الهلال وضيفه النصر التي ستقام غدًا الخميس بالمرحلة السادسة والعشرين لبطولة الدوري السعودي، إلى طاقم تحكيم صربي.

ويدير المباراة ميلوراد ماغيتش حكمًا للساحة، ويعاونه الحكمان ميلوفان ريزتيش وداليبور دورديفيتش، والحكم الرابع الدولي عبدالرحمن السلطان .

وتعتبر المباراة تحصيل حاصل بالنسبة للهلال، الذي حسم تتويجه باللقب في وقت سابق، في حين يسعى النصر لتحقيق نتيجة إيجابية للاحتفاظ بالمركز الثاني في جدول الترتيب، الذي يحتله حاليًا من أجل التأهل لمرحلة المجموعات مباشرة ببطولة دوري أبطال آسيا في العام المقبل، دون خوض الدور التمهيدي.

ويتصدر الهلال البطولة برصيد 63 نقطة، في حين يبتعد النصر بفارق المواجهات المباشرة فقط أمام الأهلي والاتحاد، اللذين يحتلان المركزين الثالث والرابع على الترتيب، والمتساويين معًا في رصيد 52 نقطة.