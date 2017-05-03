بعد وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز.. حقيقة تأجيل تتويج الهلال بدوري جميل

المصدر: إرم نيوز

قال عبدالله الحنيان، الإعلامي الرياضي بصحيفة عين اليوم السعودية: إنه لا تأجيل لمباراة الهلال والنصر بختام دوري جميل السعودي المقرر لها غدًا الخميس.

وقال الحنيان عبر حسابه على تويتر: إن بروفات حفل التتويج تنطلق بعد ساعة في ملعب المباراة.

وزاد الجدل حول تأجيل المباراة واحتفالات تتويج نادي الهلال بعد نعي عدد من أمراء السعودية وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز.

ونعى عدد من الأمراء السعوديين، اليوم الأربعاء، رئيس هيئة البيعة بالمملكة العربية السعودية الأمير مشعل بن عبدالعزيز، الذي توفي مساء اليوم، عن عمر يناهز 92 عامًا.

ودشن سعوديون عبر موقع “تويتر” وسمًا بعنوان #وفاة_مشعل_بن_عبدالعزيز شارك فيه الآلاف بتقديم التعازي للقيادة السعودية وأسرة الفقيد.

ويجهز نادي الهلال السعودي لاحتفالية كبيرة غدًا الخميس تنطلق قبل مباراة الفريق مع النصر احتفالًا بلقب دوري جميل.

وتباينت ردود الأفعال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بين مؤيد ورافض لتأجيل احتفالات نادي الهلال.

ودشنت مجموعة من جماهير الهلال هاشتاغ #هلاليين_ونطالب_بالغاء_التتويج ، للمطالبة بتأجيل حفل التتويج، بعد وفاة الأمير مشعل بن عبدالعزيز.