السعودية.. نادي الهلال يتعاقد مع عبدالعزيز محمد الدعيع (صور)

المصدر: إرم نيوز

أنهى نادي الهلال السعودي، إجراءات التعاقد مع عبدالعزيز محمد الدعيع، نجل أسطورة النادي الأزرق السابق ومنتخب السعودية، محمد الدعيع.

وقال نادي الهلال عبر موقعه الرسمي إنه وقع مع نجل محمد الدعيع كلاعب هاو.

وسينضم عبدالعزيز للفريق الأولمبي بنادي الهلال.

ويعتبر محمد الدعيع والد اللاعب، واحدا من بين أبرز حراس المرمى في تاريخ نادي الهلال ومنتخب السعودية.

وسبق أن غرد الدعيع لنجله “أتمنى أشوك أفضل مني”