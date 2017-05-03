هل ينتقل حسين عبدالغني إلى التعاون السعودي؟

المصدر: إرم نيوز

تلقّى حسين عبدالغني، قائد فريق نادي النصر السعودي، عرضًا من نادي التعاون لينضم إليه اعتبارًا من الموسم المقبل، وحال موافقة عبدالغني على العرض التعاوني، فإنه سينهي بذلك علاقته بنادي النصر الذي حقق معه إنجازات كبيرة.

وعلى الرغم من أن العرض التعاوني كان شفهيًّا من جانب البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني للتعاون، فإن عبدالغني يدرس العرض بجدية شديدة، بعدما تأكّد أن إدارة النصر ليست لديها الرغبة في بقائه، لأن استمراره أصبح صعبًا للغاية في ظل الظروف التي مرت بها علاقة اللاعب بالنادي في الموسم الحالي.

ولن يكون عبدالغني هو اللاعب الوحيد الذي سيرحل عن صفوف النصر بنهاية الموسم، حيث بدأ عبدالله العنزي، حارس مرمى الفريق، في مفاوضات مع إدارة النادي لفك الارتباط بينهما والحصول على مستحقاته المالية المتأخرة البالغة 11 مليون ريال قبل أن يوافق على التوقيع على مخالصة مالية نهائية تسمح له بالرحيل عن النادي.

وقالت صحيفة “الرياضية”، إن نايف هزازي وأحمد الفريدي فقد اختارا التقدم بشكاوى رسمية لاتحاد الكرة ضد نادي النصر يطالبان فيها بالحصول على مستحقاتهما المتأخرة لدى النادي.