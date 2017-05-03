نادي الأهلي السعودي يزاحم النصر لضم حسن كادش

المصدر: إرم نيوز

دخل نادي الأهلي السعودي، السباق للفوز بتوقيع حسن كادش، مدافع نادي الاتفاق، بقوة، بعدما فاتحت شخصيات شرفية أهلاوية، إدارة الاتفاق في رغبة النادي الجداوي في التعاقد مع كادش اعتبارًا من الموسم المقبل.

تأتي هذه الخطوة لتزيد سخونة السباق على ضم كادش، بعدما سبق أن عبر نادي النصر للاتفاقيين عن رغبته في التعاقد مع اللاعب، إلا أن دخول الأهلي على خط الصفقة سيرفع قيمته، هذا فضلًا عن أن الاتفاق لا يرغب في التخلي عن لاعبه.

ووفقًا لصحيفة “الرياضية”، فإن الأهلي يسعى إلى التعاقد مع كادش لحل أزمة الدفاع، إذ سيكون مدافع الاتفاق هو البديل الأمثل للمصري محمد عبدالشافي، الظهير الأيسر للأهلي، الذي سيتم الاستغناء عنه لإفساح المجال للتعاقد مع محترف أجنبي ليشغل مركز قلب الدفاع لتعويض غياب أسامة هوساوي.