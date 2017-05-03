رئيس نادي الظفرة الإماراتي: عمر خريبين سيعود لصفوف فريقنا

المصدر: إرم نيوز

أكد صالح بن جذلان المزروعي، رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة الإماراتي، أن مهاجم الفريق السوري عمر خريبين، المعار إلى نادي الهلال السعودي، سيعود لصفوف الفريق في نهاية مايو/آيار الحالي بعد انتهاء الموسم الكروي السعودي الحالي.

وكشف المزروعي، في تصريحات لصحيفة “الخليج”، أن الظفرة لم يتخذ قراراً جديداً بشأن خريبين، بعد أن تلقى النادي المزيد من الطلبات الرسمية أو عبر الهاتف من أندية محلية معروفة أو خليجية تطلب شراء بطاقة اللاعب الذي تألق مع الهلال وساهم في فوزه بلقب دوري عبداللطيف جميل السعودي للمحترفين ونتائجه المميزة في دوري أبطال آسيا هذا العام.

وقال المزروعي: “عقب عودتة خريبين من الرياض سيتم الجلوس معه لمعرفه وجهة نظره ورغبته بما يحقق مصلحته ومستقبله”.

من جانب آخر، تعقد شركة كرة القدم بنادي الظفرة اجتماعاً الأسبوع المقبل برئاسة فارس مكتوم المزروعي لحسم كافة الملفات الخاصة بفريق الكرة الأول على ضوء تقرير الجهاز الفني للفريق واحتياجاته للموسم المقبل من اللاعبين المواطنين والأجانب، على ضوء التقرير الختامي للجهاز الفني مع انتهاء الموسم الكروي الحالي الذي يعد من أفضل المواسم الكروية لفرسان الظفرة، بعد أن حددت الشركة بوقت مبكر معسكر الفريق الذي يقام في ألمانيا قبل بدء الموسم الكروي المقبل في الـ 14 من سبتمبر/‏‏‏أيلول المقبل.

وكانت شركة الظفرة حسمت أمر تعاقدها مع أربعة لاعبين على المستوى المحلي مبكراً، والذين سيتم تقديمهم عقب انتهاء الموسم الكروي وقبل السفر للمعسكر الخارجي، فيما بدأت شركة الظفرة التفاوض مع عدد من اللاعبين المحترفين من داخل الدولة وخارجها للانضمام لصفوف الفريق في الموسم الجديد، وذلك بناء على رؤية الجهاز الفني ومتطلبات الفريق الفنية.

وأشارت تقارير إلى أن الـ4 لاعبين هم، إبراهيم عبدالله، وعلي الرشيد، وخالد علي، وياسر عبدالله