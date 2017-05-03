تعرف على تفاصيل احتفالية تتويج نادي الهلال السعودي

المصدر: إرم نيوز

يجهز مسؤولو نادي الهلال السعودي احتفالية تتويج الفريق الأول بطلاً للدوري السعودي للمحترفين، غداً الخميس، عقب مواجهة النصر، بحيث تكون مختصرة بخلاف المواسم الماضية، التي كانت تستغرق وقتاً طويلاً يصيب الجماهير بالملل.

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، فسيكون إجمالي وقت الاحتفالية، التي يشارك في عروضها قرابة 120 شخصاً، 20 دقيقة على أرضية الملعب.

وأوضحت الصحيفة، أن أنوار ملعب الملك فهد الدولي، مسرح المواجهة، أمام النصر غداً في الجولة الأخيرة من الدوري، ستُطفأ بعد نهاية المباراة، لتبدأ احتفالية الهلال التي يشارك فيها الفنان حسين الجسمي بعمل يحمل عنوان “ذاك المدرج”، كما يحضر فيها الفنان راشد الفارس بعمل “رقم كم”.

وسيعرض على شاشة الملعب فيلم يحكي بعضاً من مسيرة الهلال في الدوري، وأهداف بعض المباريات حتى توج بطلاً، إلى جانب مشاهد لأفراح اللاعبين والجهازين الفني والإداري.