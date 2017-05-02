هل يخلف فابيو لوبيز غروس في قيادة نادي الأهلي السعودي؟

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

أثارت تصريحات الإيطالي فابيو لوبيز، مدرب أولمبي نادي الأهلي السعودي، التكهنات حول خلافته لمدرب الفريق الأول غروس، حيث قال إن اللاعبين السعوديين متميزون ويملكون مواهب عالية تتيح لهم اللعب والاحتراف حول العالم.

وقال في تصريحات لصحيفة “عين اليوم”: “الأهلي سيكون محظوظًا بلاعبيه قريباً، هناك أسماء قادمة ستساعد الفريق الأول وستشكل إضافة قوية”.

ويؤمن لوبيز، أن ما قدمه مع الأهلي يعتبر إنجازًا مميزًا لم يسبق له أن تحقق، وشدّد بالقول: “أعتقد أنه لا يوجد أي نادٍ حقق 9 انتصارات متتالية في العالم، فعلتها هنا وقفز فريقي من سادس الترتيب إلى المركز الثاني”.

ولم يقبل لوبيز، كل الأقاويل التي وجّهت له عن ديربي جدة، مشدداً أنه لن يستطيع أي شخص أن يحدثّه عن أي ديربي، لأنه قادم من المدينة التي يقام فيها ديربي العنف، روما ولاتسيو.

وعن مهنته كمدرب، علّق: “فلسفة مدربي الفئات العُمرية، عدم النظر فقط للفوز، بل نجعل جل تركيزنا في تطوير مواهب الشباب وتحسين مهاراتهم”.

وعن علاقته مع مدرب الفريق الأول غروس، ذكر: “غروس صديقي، أشعر بالقرب منه ونملك علاقة قوية ونتحدث بشكل دائم”.

فيما يخص هداف الفريق عمر السومة، أشار المدرب الإيطالي: “لا تربطني علاقة شخصية مع السومة، لكن مجرد النظر إلى عينيه يجعلك تتيّقن أنه محترف ومحب لعمله ومميز”.

ورفض مدرب أولمبي الأهلي، الحديث عن مستقبله مع الأهلي، والذي سينتهي في نهاية الموسم الحالي، مفضلاً العمل خلال هذه الفترة.

وامتدح لوبيز، الشعب السعودي، قائلاً: “العرب بشكل عام طيّبون، والسعوديون ثقافتهم مشابهة للشعب الإيطالي”.