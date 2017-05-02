اتحاد الكرة السعودي يصدم جمهور نادي الهلال قبل مواجهة النصر

المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشف مصدر قريب الصلة باتحاد كرة القدم السعودي أن الاتحاد سيرفض طلب مسؤولي نادي الهلال بشأن زياد عدد المقاعد لجماهيره في مباراة التتويج حال إرسالهم خطاب بهذا المعنى.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز”، إنه حال تقدم الهلالي بهذا الطلب فإن اتحاد الكرة سيرسل الأمر للنصراويين للرد عليه، حيث من المتوقع أن يرفضوا الطلب.

‎وكانت تقارير صحافية تحدثت عن أن إدارة نادي الهلال تقدمت بطلب رسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم، لرفع نسبة المقاعد المخصصة لجماهير النادي إلى 70‎% من سعة مدرجات ستاد الملك فهد الدولي بمباراة تتويج الفريق الأول ببطولة دوري جميل للمحترفين والتي ستجمعه بمنافسه التقليدي النصر، بعد غدٍ الخميس.

‎وبررت إدارة الهلال طلبها، لأهمية المباراة للفريق، واحتفاليته بتحقيق دوري جميل بعد غياب 5 أعوام.